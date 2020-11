Guatemala: sospeso decreto su legge di bilancio 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "13" sottolineano che "l'espressione delle proprie idee non deve mai trasformarsi in violenza", e invitano il governo a indagare a fondo per accertare le eventuali responsabilità tanto dei manifestanti quanto di chi possa aver fatto uso eccessivo della violenza. Il comunicato congiunto invita "tutti i guatemaltechi" a ricercare "soluzione condivise, astenersi da un linguaggio di scontro e a sfruttare tutte le opportunità di un dialogo inclusivo". In questo senso, viene valutato come "positivo" l'annuncio del presidente Giammattei di promuovere un "dialogo amplio e sincero con la società civile e gli imprenditori per trovare un consenso nelle migliore che siano necessarie all'esecuzione del Bilancio del 2021". La nota è firmata da Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Unione europea, Organizzazione degli Stati americani (Osa) e Sistema delle Nazioni Unite. (segue) (Mec)