Guatemala: sospeso decreto su legge di bilancio 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza anche la segreteria generale dell'Osa aveva espresso sostegno "agli sforzi" a favore di un "dialogo inclusivo" offerto dal governo del Guatemala. Un impegno che il segretario generale dell'ente panamericano, Luis Almagro, definisce "essenziale per assicurare il rafforzamento istituzionale del paese, specialmente nella necessaria indipendenza dei poteri giudiziari ed elettorali", si legge in una nota della segreteria generale. Al tempo stesso, Almagro sottolinea la necessità che il documento di Bilancio - ritenuto dalle opposizioni orfano di aiuti per sanità e servizi sociali -, rispecchi l'impegno a garantire obiettivi prioritari quali "trasparenza", "lotta alla corruzione" e contro la "denutrizione infantile". (segue) (Mec)