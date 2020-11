Governo: Conte, Forza Italia predisposta a dialogo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un dialogo da tempo con Forza Italia in Parlamento. Auspico una collaborazione con Forza Italia come l'ho auspicato con tutte le forze opposizione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "Infatti, ci siamo seduti al tavolo con l'opposizione, sono anche venuti a palazzo Chigi. E l'ultima volta hanno detto che il confronto lo vogliono in Parlamento", ha spiegato per poi aggiungere: "Io ero, sono e sarò disponibile. Devo riconoscere che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo. E ha anche spiegato che non vuole allargare la base del governo ma restare all'opposizione. (...) Forza Italia ha assunto un approccio dialogante e costruttivo. È emerso il loro senso di responsabilità", ha concluso il premier.(Rin)