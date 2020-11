Decreto Ristori: Gualtieri, pronti a confrontarci con forze politiche che hanno approccio costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo" sul quarto decreto Ristori, "a partire dal perimetro delle misure di rinvio delle scadenze tributarie e altre eventuali misure, che sarà possibile inserire in questo decreto". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.(Rin)