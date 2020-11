Ue: Consiglio comunale, Milano non sia esclusa da riparto risorse europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano non venga esclusa dal riparto delle risorse europee. Lo chiede un ordine del giorno sul Next Generation Eu approvato questa sera dal Consiglio comunale del capoluogo lombardo, con 27 voti favorevoli e cinque consiglieri astenuti. Il testo, che porta la prima firma di Carmine Pacente, presidente Pd della commissione consiliare Politiche europee, chiede al sindaco e alla giunta il coinvolgimento del Consiglio comunale nei lavori del Next Generation Eu, ma volutamente non menziona progetti specifici a cui destinare le risorse europee. "Mi ero permesso di suggerire di evitare di andare sui giornali a raccontare la lunga lista della spesa o il libro dei sogni di Milano, come hanno invece ritenuto di fare altre città italiane, perché com'è del tutto evidente quelle liste che abbiamo letto non saranno mai finanziate per una banale questione di risorse che non sono sufficienti. Non aver letto dichiarazioni sui giornali non vuol dire che Milano non stia seguendo il percorso, ma al contrario che Milano intende lavorare seriamente, senza comunicare ai cittadini cose impossibili", ha esordito Pacente, osservando che "individuare poche priorità e progetti su cui puntare è l'unico approccio possibile e serio, che prima o poi il nostro Paese farebbe bene a seguire a tutti i livelli di governo per i fondi europei" e aggiungendo che "ora che si entra nel vivo del negoziato sarebbe molto utile se Milano potesse essere audita in commissione in Parlamento nelle prossime settimane". "Sembra che Regione Lombardia vada in una direzione diversa rispetto a quanto votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Milano e soprattutto da quanto ufficialmente proposto da Anci Lombardia. Cioè andremmo al momento verso un'esclusione di Milano dal riparto di questi fondi", ha riferito Pacente in merito ai fondi europei sulle aree urbane, spiegando che "una delle ragioni di questa esclusione è che queste risorse devono privilegiare le aree più colpite dalla pandemia". (segue) (Rem)