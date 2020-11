Ue: Consiglio comunale, Milano non sia esclusa da riparto risorse europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo l'ordine del giorno approvato dal Consiglio chiede che "la città e l'area metropolitana di Milano non siano escluse dal riparto delle risorse europee ordinarie 2021 – 2027 e straordinarie utili alla ripresa, ma al contrario ne siano massimamente beneficiarie, visto che esse rappresentano purtroppo l'epicentro della seconda ondata della pandemia e continuano a subire danni ingenti all'intero tessuto economico, sociale e produttivo". "L'ordine del giorno è del tutto generico, tranne nel punto su cui recrimina contro Regione Lombardia. Sono deluso dal fatto che una città come Milano non abbia colto l'occasione di oggi per dire quali sono i numerosissimi progetti su cui si sta lavorando. Vista l'importanza della materia, sarebbe stato anche opportuno che li illustrasse il sindaco", ha commentato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, sottolineando che "già è in ritardo il governo, non è possibile che sia in ritardo anche il Comune di Milano". Insoddisfatta anche la Lega: "Mi sembra di essere tra un gruppo di conoscenti che giocano a Monopoli con i soldi finti. Temo vi sia sfuggito che la trattativa a livello europeo sul Recovery non decolla: tutti i soldi che ci avevano raccontato sarebbero dovuti piovere dal cielo non ci arrivano. Stiamo parlando di soldi che al momento non ci sono e che se mai dovessero arrivare, non arriveranno mai nelle misure prospettate da Conte e arriveranno quando per il nostro Paese sarà troppo tardi", ha detto la consigliera comunale ed europarlamentare del Carroccio Silvia Sardone. (Rem)