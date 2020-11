M5s: Conte, nessuna ambizione di diventare capo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho l'ambizione di diventare il capo politico dei Cinque stelle", lo ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "Rispetto le loro dinamiche interne, li seguo con attenzione e con affetto ma non ho questa ambizione", ha ribadito. "Le rivalità con Di Maio le leggiamo sui giornali e ci scambiamo messaggi ironici su questo", ha aggiunto il premier. (Rin)