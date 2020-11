Decreto Ristori: Gualtieri, puntiamo a rinvio scadenze tributarie per tutti i settori economici con perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse "provenienti dal nuovo scostamento di bilancio, pari a 8 miliardi, serviranno a rafforzare le misure di sostegno economico, a partire dal rinvio delle nuove scadenze tributarie, per i settori più colpiti da qui alla fine dell’anno, attraverso un decreto Ristori quater, che sarà adottato subito dopo il voto del Parlamento". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "L’orientamento in questo caso - ha sottolineato Gualtieri - è di estendere questa misura che riguarda le scadenze tributarie non solo ai settori oggetto direttamente di misure restrittive, ma a tutti i settori economici che avranno avuto perdite". (Rin)