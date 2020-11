Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale del Cile punta a ridurre le emissioni di Co2 dagli attuali 30 milioni di tonnellate a quattro milioni nel 2040. Il piano consta di tre tappe. Una prima tappa si prefigge la chiusura delle otto centrali a carbone più antiche entro i prossimi cinque anni e conta già con l'appoggio dei principali operatori del sistema tra i quali "Enel generacion", filiale locale dell'italiana Enel che ha già annunciato la cessazione anticipata delle sue due restanti centrali a carbone entro il 2022. La seconda tappa prevede la completa decarbonizzazione della matrice energetica entro il 2040 mentre la terza tappa punta alla dichiarazione di zero emissioni e il raggiungimento dello stato "Neutral Carbon" entro il 2050. Le otto centrali a carbone sono attualmente in grado di produrre 1047 Mw, una cifra che rappresenta attualmente il 19 per cento del totale della capacità di generazione dell'intero sistema. (Abu)