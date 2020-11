Covid: Gualtieri, calo fino al 4 per cento del Pil nel quarto trimestre non cambia stima 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stante l’attuale stima Istat per il terzo trimestre, "la previsione di contrazione del Pil 2020", meno 9,1 per cento sui dati trimestrali e meno 9 per cento su quelli annuali, "lascia spazio per una caduta congiunturale nel quarto trimestre fino al 4 per cento". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Cioè - ha evidenziato Gualtieri - fino al 4 per cento di riduzione del Pil nel quarto trimestre si manterrebbe un dato finale sul 2020 pari a quello che abbiamo stimato", ossia il meno 9 per cento, "e questo per effetto appunto del terzo trimestre più positivo delle nostre previsioni".(Rin)