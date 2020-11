Lombardia: Mattinzoli, 5.455 domande presentate a prima finestra bando sostegno impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è aperto oggi alle ore 11 il primo avviso, rivolto alle microimprese, della misura 'Sostegno Impresa Lombardia – Sì Lombardia', fortemente voluta dal presidente Attilio Fontana, con la collaborazione dell'assessore Caparini e il mio concerto politico, per aiutare velocemente e concretamente le imprese in un momento così grave e difficile". Lo afferma in una nota l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. "Per la delicatezza di un intervento su platee così duramente provate e per la necessità di dare risposte davvero celeri e non burocratiche a chi ne ha realmente bisogno - prosegue Mattinzoli - ma anche per onorare la tradizione di efficienza e di professionalità che contraddistingue la storia di Regione Lombardia, abbiamo dedicato particolare attenzione e cura nell'impostazione di questa misura. Alla luce dell'andamento che ha avuto la presentazione delle istanze durante questa prima giornata, possiamo dire di essere soddisfatti del buon esito che ha avuto finora la procedura e la risposta del sistema delle imprese alla nostra iniziativa". "Non volevamo che l'iniziativa, pur dovendosi svolgere in tempi strettissimi - sottolinea il titolare della delega allo Sviluppo economico in giunta regionale - fosse un 'click day'. Così infatti non è stato, anche grazie alla diluizione dell'avvio su sette finestre diverse e alla semplicità della procedura. Non volevamo che nessuno rimanesse escluso e, al momento, i numeri delle domande depositate e in corso di deposito rispetto ai budget preventivati ci danno ragione e permettono tranquillamente di assicurare che tutti gli aventi diritto in regola con le condizioni richieste in autocertificazione, avranno il loro indennizzo". (segue) (com)