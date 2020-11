Governo: domani a odg Cdm ratifiche internazionali e decreti attuativi riforma Sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cdm esaminerà inoltre il decreto legislativo: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi - esame preliminare (Affari europei - Giustizia); decreto legislativo: norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (presidenza - Affari regionali e Autonomie); decreto legislativo: attuazione dell’articolo 1 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di ordinamento sportivo - esame preliminare - (Politiche giovanili e Sport); decreto legislativo: attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo - esame preliminare - (Politiche giovanili e Sport - Lavoro); decreto legislativo: attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - esame preliminare - (Politiche giovanili e Sport); decreto legislativo: attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi - esame preliminare - (Politiche giovanili e Sport); decreto legislativo: attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi - esame preliminare - (Politiche giovanili e Sport); decreto legislativo: attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali - esame preliminare - (Politiche giovanili e sport); leggi regionali, esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; varie ed eventuali. (Com)