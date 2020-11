Covid: Gualtieri, eventuale caduta Pil nel quarto trimestre non impatterà risultati annuali in misura macroscopica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non riteniamo che l’eventuale caduta del Pil nel quarto trimestre del 2020 sarebbe di proporzioni tali da impattare i risultati annuali in misura macroscopica. Inoltre, le possibilità di ripresa del 2021 sono ancora aperte, anche mettendo in conto un avvio dell’anno più contrastato” di quanto ipotizzato. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.(Rin)