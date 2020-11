© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ha sottolineato che con la legge di Bilancio “viene costituito un fondo da 400 milioni per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19". (Rin)