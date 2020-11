Guatemala: sospeso decreto su legge di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta direttiva del Congresso del Guatemala ha annunciato che sospenderà il decreto 33-2020 relativo all’approvazione della legge di bilancio per il 2021. Ad annunciarlo è lo stesso Congresso sul suo account Twitter. I portavoce dei gruppi parlamentari, si legge, hanno presentato le loro obiezioni sul decreto, che continuerà ad essere discusso. La sospensione arriva dopo le proteste registrate nel paese nel fine settimana contro i tagli alla spesa sociale contenuti nella legge, dal valore equivalente a circa 10,8 miliardi di euro, approvata dal parlamento la scorsa settimana. Secondo le sintesi offerte dai media locali, il documento garantisce la principale parte dei fondi alla realizzazione di infrastrutture e concessioni all'impresa privata come stimolo principale per l'attivazione dell'economia. Le forze di opposizione denunciano lo scarso peso dato alle spese per la lotta alla povertà e alla denutrizione infantile, nonostante le condizioni precarie in cui vivono larghe fasce della società guatemalteca. Le tensioni sono tra le altre cose culminate in un tentativo di incendio del palazzo del Congresso. Negli scontri, riferisce da ultimo dal quotidiano "Prensa Libre", la polizia nazionale ha fatto uso di lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La Croce rossa ha assistito 60 persone per intossicazione. L’ospedale Hospital San Juan de Dios, nella capitale, ha ricevuto almeno 14 feriti. Le autorità riferiscono di almeno 37 arresti. (segue) (Mec)