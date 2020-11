Guatemala: sospeso decreto su legge di bilancio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle proteste il cosiddetto gruppo dei "donanti G13", paesi "amici e soci" del Guatemala, ha chiesto al paese di ricondurre le critiche contro i tagli inseriti nella legge di Bilancio e le denunce contro la corruzione nell'ambito del dialogo promesso dal presidente Alejandro Giammattei. Il gruppo - cui appartengono tra l'altro L'Unione Europea, organizzazioni internazionali e l'Italia -, esprime "preoccupazione" per gli incidenti che hanno portato ad assalti alle sedi istituzionali, oltre che a diversi arresti e feriti. "Dinanzi all'attuale pandemia da Covid-19, e con le migliaia di persone che soffrono l'impatto degli uragani tropicali Eta e Iota, è particolarmente importante che tutte le istituzioni guatemalteche dialoghino e lavorino in modo costruttivo per rafforzare lo stato di diritto e aumentare la prosperità del paese e dei suoi cittadini". (segue) (Mec)