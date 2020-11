Guatemala: sospeso decreto su legge di bilancio 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Alejandro Giammattei, per parte sua, aveva chiesto all'Osa di attivare la Carta democratica, strumento che punta a coinvolgere i soci dell'Osa in un'azione di ripristino della democrazia e dell'ordine costituzionale in un paese membro. "Gli atti di violenza sistematica contro le istituzioni nazionali (...) non rappresentano forme legittime di esercitare la libertà di espressione"", si legge nella nota firmata dal presidente Giammattei secondo cui si tratta, "al contrario" di "atti attraverso i quali gruppi minoritari cercano di forzare un vero e proprio colpo di Stato". La Carta democratica, approvata nel corso di un vertice Osa tenuto in Perù l'11 settembre del 2001, può essere attivata per intervenire "quando si produce una alterazione dell'ordine costituzionale" in uno dei suoi stati membri. Uno strumento che va dall'avvio di iniziative diplomatiche alla conseguenza estrema dell'espulsione dello stato dall'Osa. (segue) (Mec)