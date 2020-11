Guatemala: sospeso decreto su legge di bilancio 2021 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli articoli 17 e 18 della Carta individuano negli atti di violenza che alterano la pace pubblica mettono a rischio l'istituzionalità democratica di un paese, rendendo possibile la redazione di un rapporto all'Osa. Per il governo del Guatemala, "Il carattere antidemocratico" delle azioni di piazza "e la grave minaccia istituzionale che queste rappresentano, non lasciano alle autorità legittimamente elette dal popolo, altra strada che no sia ricorrere dinanzi alla comunità internazionale perché questa, attraverso i meccanismi regionali idonei, offra il suo appoggio alla preservazione della democrazia in Guatemala". Dopo aver dato mandato al ministro degli Esteri Pedro Brolo di iniziare il processo, il presidente Giammattei ha assicurato "la sua più assoluta apertura a un dialogo inclusivo che permetta di ottenere una intesa tra tutti i settori della vita nazionale". (Mec)