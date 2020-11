Milano: morta in ospedale 92enne accoltella da genero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta questa sera all'ospedale Niguarda la 92enne, accoltellata all'alba di domenica dal Giuseppe Bianco, genero di 66 anni, nel appartamento di via Lambroschini, zona Bovisa a Milano dove i convivevano insieme alla moglie di lui. Lo riferiscono fonti dell'Arma dei Carabinieri. La donna ultranovantenne era ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata operata d'urgenza per le oltre 20 coltellate ricevute dal marito della figlia, anche lei aggredita ma fuori pericolo di vita. Il pensionato, ex operaio, si trova da ieri sera in carcere a San Vittore, dove aver reso una confessione piena al pm di turno Cecilia Vassena. Domani Bianco sarà sottoposto all'interrogatorio di convalida dal gip Alessandra Del Corvo. Con il decesso dell'anziana il capo d'accusa iniziale sarà modificato da duplice tentato omicidio in omicidio volontario e tentato omicidio.(Rem)