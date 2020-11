Covid: Conte, vaccino sarà raccomandato, io lo farò senz'altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è una scelta forte. Io lo farò senz'altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. "Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio", ha ribadito il premier. (Rin)