Recovery fund: Conte, struttura normativa e operativa sarà condivisa presso palazzo Chigi

- "Presentiamo già a febbraio il Piano nazionale italiano per il Recovery fund, siamo poco in ritardo rispetto ai tempi iniziali, ma c'è un'interlocuzione settimanale con la Commissione europea. Abbiamo messo a punto un meccanismo e una struttura normativa e operativa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda questa sera su La7. "C'è da creare una struttura operativa ad hoc con un profilo manageriale che garantisca il monitoraggio dei progetti e la verifica della loro attuazione. Sarà una struttura condivisa presso palazzo Chigi, ma con il coordinamento di altri ministeri. Inoltre, condivideremo i Piani con tutto il Paese, lo faremo in Parlamento, ora ci sarà un aggiornamento sui progetti", ha aggiunto il premier. (Rin)