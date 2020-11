Energia: Cile, allo studio dell'antitrust l'acquisizione di Cge da parte del gigante cinese State Grid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare dell'Antitrust del Cile (Fiscalia nacional economica - Fne), Ricardo Riesco, ha affermato che l'acquisto del 96 per cento del pacchetto azionario della cilena Cge da parte del gigante statale cinese del settore elettrico, State Grid, verrà sottoposto ad una accurata analisi per scongiurare una possibile posizione dominante nel mercato della distribuzione. "Così come è avvenuto in una precedente acquisizione di State Grid considereremo non solo le partecipazioni che possiede questa società nel settore elettrico nazionale ma anche le partecipazioni in mano a società dello stesso gruppo imprenditoriale, ovvero di qualsiasi azienda di nazionalità cinese controllata dallo stato attraverso la Commissione di supervisione degli attivi Sasac", ha affermato Riesco nel corso di un'interrogazione della commissione Economia della Camera. L'analisi di questo tipo di operazioni, ha precisato quindi Riesco "tiene conto del controllore finale e di tutte le sue partecipazioni in mercati considerati rilevanti in relazione all'operazione". (segue) (Abu)