Congo-Kinshasa: ex leader ribelle Ntabo Ntaberi condannato all’ergastolo per stupri di massa e crimini contro l'umanità

- Un tribunale militare della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha condannato all'ergastolo l’ex leader ribelle Ntabo Ntaberi per stupri di massa e crimini contro l'umanità. Lo riferisce la stampa di Kinshasa. Ntaberi è stato condannato al termine di un processo durato due anni e che ha visto testimoniare 178 vittime dei suoi crimini. Conosciuto anche come Cheka, Ntaberi si è consegnato alla Missione delle Nazioni Unite nella Rdc (Monusco) nel luglio 2017 dopo essere stato latitante per quasi sei anni. L’ex signore della guerra è stato uno dei leader del gruppo noto come Nduma Defense of Congo, che operava nell'irrequieta provincia del Nord Kivu. (Res)