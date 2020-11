Campidoglio: ok in giunta a manovra, coperte perdite per 35 milioni, 218 milioni investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato la proposta di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che ora verrà sottoposta al voto dell'Assemblea capitolina. Una manovra "anti-Covid", necessaria a far fronte alle minori entrate causate dall'emergenza sanitaria e a rilanciare ulteriormente gli investimenti per la città. Lo rende noto il Campidoglio. Per quanto riguarda la parte corrente, "le mancate entrate previste ammontano a 35 milioni di euro - si legge nella nota -, come saldo tra minori e maggiori introiti: le principali variazioni derivano da contributo di soggiorno (-41,4 milioni), proventi derivanti dalla sosta nella ztl per i bus turistici (-13,6 milioni), permessi di accesso al centro storico (-4,1 milioni), asili nido e refezione scolastica (-4,4 milioni), ristoro statale della Cosap (+8 milioni), attività di controllo e repressione degli illeciti (+14,2 milioni), maggiori accertamenti di entrate (+8,8 milioni). Le minori entrate vengono più che compensate dalle economie di spesa comunicate dalle strutture capitoline e dall'applicazione di avanzo di Amministrazione (ovvero dall'utilizzo dei risparmi derivanti dagli esercizi precedenti). La manovra di spesa corrente complessiva si attesta così a circa 111 milioni di euro, che vanno a finanziare principalmente accantonamenti per passività potenziali, per eventuali perdite di Ama (50 milioni) e maggiori spese per circa 15 milioni di euro: tra queste ultime, le più rilevanti riguardano il diserbo stradale (4,5 milioni) e il contributo di gestione al Bioparco (2,6 milioni)". (segue) (Com)