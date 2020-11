Campidoglio: ok in giunta a manovra, coperte perdite per 35 milioni, 218 milioni investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la parte in conto capitale, il Capidoglio spiega che si prevedono "nuovi investimenti per oltre 218 milioni di euro nel 2020, a fronte degli stralci di opere per 70 milioni di euro richiesti dalle strutture capitoline. L'avanzo di amministrazione già accantonato, per oltre 168 milioni di euro, viene destinato all'acquisto di impianti per il trattamento dei rifiuti (112 milioni), di nuovi bus (30 milioni) e del Centro Carni (25 milioni). I restanti 50 milioni di euro vanno a finanziare altre nuove opere, tra le quali si segnalano: Comprensorio direzionale Pietralata-via Sublata (20,9 milioni), ammodernamento e nuovi impianti di illuminazione pubblica (8,4 milioni), manutenzione straordinaria di via Mattia Battistini, viale Marconi, via Cernaia, via Palestro, via Magenta, via Castelfidardo, via Montebello e via dei Mille (7,2 milioni), recupero Auditorium di via Albergotti a seguito dell'incendio della struttura (1,4 milioni), restauro e consolidamento del muro di sostegno di Villa Mercede (1,3 milioni), aree giochi in asili nido e scuole dell'infanzia (700 mila euro)". (segue) (Com)