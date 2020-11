Campidoglio: ok in giunta a manovra, coperte perdite per 35 milioni, 218 milioni investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa variazione di bilancio dimostriamo ancora una volta che il Bilancio di Roma Capitale è in grado di far fronte a qualunque difficoltà, grazie all'opera di risanamento compiuta in questi anni: nonostante la riduzione delle entrate dovuta all'emergenza Covid, riusciamo a garantire i servizi essenziali ai cittadini e a mettere in campo nuovi investimenti per la ripartenza - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Ma non va nascosto il fatto che la crisi economica legata alla pandemia è drammatica e rischia di durare a lungo. I Comuni sono in prima linea per sostenere cittadini e imprese, e ci auguriamo che il Governo ne riconosca il ruolo dotandoli di adeguati strumenti e risorse", conclude Raggi. "La variazione di bilancio registra le minori entrate che Roma Capitale ha subito in questo periodo, uno specchio delle difficoltà che, a causa dell'emergenza Covid, la città sta vivendo in settori strategici come il turismo - spiega l'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate Gianni Lemmetti -. Nonostante questo siamo riusciti, grazie ai risparmi di gestione rilevati con un monitoraggio costante dei conti e ad alcune economie di spesa, a garantire l'equilibrio di bilancio. Vogliamo essere però propositivi e sperare in risorse che permettano di compensare quanto più possibile i tributi per dare maggiore sollievo alle imprese e alle famiglie romane", conclude Lemmetti. (Com)