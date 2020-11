Covid: Oms invita ad evitare pranzi e cene in famiglia a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “scommessa più sicura” per alcune famiglie sarà quella di non organizzare pranzi e cene questo Natale per fermare la diffusione della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Covid-19, Maria Van Kerkhove. "In alcune situazioni, la difficile decisione di non organizzare una riunione di famiglia è la scommessa più sicura", ha dichiarato l’esperta dell’Oms.(Res)