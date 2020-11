Usa: Biden annuncia la squadra di politica estera e sicurezza, Antony Blinken sarà segretario di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha appena annunciato su Twitter i membri della sua squadra di politica estera e di sicurezza nel caso in cui la sua elezione alla Casa Bianca venisse confermata. Come preannunciato nelle scorse ore, Antony Blinken sarà il segretario di Stato e Jake Sullivan il consigliere per la Sicurezza nazionale, mentre Alejandro Mayorkas ricoprirà l’incarico di segretario del dipartimento per la Sicurezza interna e Avril Haines sarà il direttore dell'intelligence nazionale. L'ex segretario di Stato John Kerry sarà invece l’inviato speciale presidenziale sul clima. Confermata anche la nomina della diplomatica afroamericana Linda Thomas-Greenfield – già consigliera per gli Affari africani durante l’amministrazione di Barack Obama – come ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. (Nys)