Covid: ministero Giustizia, 809 i detenuti positivi, 1.042 tra il personale

Da oggi online sul portale ministeriale Giustizia.it il rapporto sui contagi da Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari. Il monitoraggio sarà pubblicato con cadenza settimanale e come riferisce il ministero della Giustizia, riporterà i dati relativi alle positività riscontrate fra il personale dell'amministrazione penitenziaria e la popolazione detenuta, con distinzione per quest'ultima categoria fra asintomatici, sintomatici e ricoverati. Il primo rapporto pubblicato sul portale è aggiornato ai dati forniti dal dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap) nella serata di ieri, domenica 22 novembre, e riporta una leggera flessione dei contagi rispetto agli ultimi due giorni. Nel corso della cosiddetta "seconda ondata", si deve registrare purtroppo il decesso di due detenuti risultati positivi al Covid. Un ulteriore decesso si è invece verificato nel corso della detenzione domiciliare cui era stato sottoposto il detenuto in ragione della sua positività al virus.