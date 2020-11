Covid: ministero Giustizia, 809 i detenuti positivi, 1.042 tra il personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, il monitoraggio settimanale dei casi di positività al Covid-19 negli istituti penitenziari aggiornato a domenica 22 novembre 2020, ore 20, riferisce di 809 detenuti positivi (di cui 14 nuovi giunti) su un totale di 53.723 detenuti. Tra i positivi 766 sono asintomatici, 27 sintomatici (gestione interna agli istituti) e 16 ricoverati (gestione esterna 118/ospedale). Tra il personale della Polizia penitenziaria su un totale di 37.153 agenti i positivi sono 969, di cui 939 in degenza presso il domicilio e 20 in degenza presso la caserma, mentre i ricoverati in gestione gestione esterna 118/ospedale sono 10. Tra il personale amministrativo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria, 73 sono positivi su un totale di 4.090. Dei positivi, 73 sono in degenza presso il domicilio, mentre nessuno è ricoverato in gestione esterna 118/ospedale. (Com)