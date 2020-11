Grecia: ministro Esteri Dendias illustrerà a partiti accordo su difesa con Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias illustrerà giovedì ai rappresentanti dei partiti politici dell'opposizione i dettagli dell'accordo tra Grecia e Emirati Arabi Uniti sulla politica estera e di difesa. Fonti citate dal quotidiano "Kathimerini" evidenziano che una clausola sull'assistenza reciproca nel settore della difesa tra Grecia ed Emirati Arabi Uniti, da attivare nel caso in cui la sovranità territoriale di uno dei due Paesi venisse minacciata, è una parte essenziale dell'accordo di cooperazione bilaterale sulla politica estera e di difesa firmato nei giorni scorsi. Secondo quanto precisato, tale clausola ha un orientamento prettamente difensivo e rappresenta l'accordo "ottimale" tra due Paesi, come Grecia ed Emirati Arabi, che non hanno confini in comune e che non condividono l'appartenenza ad alleanze internazionali. Nel testo viene esplicitamente menzionato il fatto che questo accordo non riguarda nello specifico alcun Paese terzo, tuttavia appare chiaro che la firma dell'intesa è avvenuta anche per contrastare i tentativi della Turchia di destabilizzare il Mediterraneo orientale ed il Medio oriente. Nell'ambito dell'accordo bilaterale firmato da Atene e Abu Dhabi, durante la recente visita di una delegazione greca guidata dal premier Kyriakos Mitsotakis negli Emirati, il personale tecnico emiratino sarà addestrato dall'Industria aerospaziale ellenica (Eav). (Gra)