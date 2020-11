Imprese: Bosetti (Terna), tutto il nostro piano industriale è digitale e Green new deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il piano industriale 2021-2025 di Terna è o digitale, o Green new deal, o entrambi. Lo ha detto la presidente di Terna, Valentina Bosetti, nel corso del web talk "Rilanciare il potenziale dell’Italia", organizzato da Task force Italia. "La digitalizzazione ed il Green new deal sono i temi che dovranno essere toccati nell’ambito del Next generation Eu", ha spiegato Bosetti che ha aggiunto: "Terna di per sé non ha necessità di accedere al Recovery fund, ma immaginate un’Italia con un ruolo così centrale, nella connessione dei Paesi europei, per lo scambio di energia". (Rin)