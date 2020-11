Milano: Arcivescovo Delpini, Chiesa Ambrosiana accompagna con preghiera riconoscente Monsignor Ferrari nella pace eterna di Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Chiesa Ambrosiana accompagna l'ingresso di Monsignor Marco Ferrari nella pace eterna di Dio con una preghiera di intensa riconoscenza. Abbiamo tutti molti motivi di gratitudine per Mons. Ferrari per il suo zelo pastorale, per la sua opera educativa nel Seminario Diocesano, per le responsabilità assunte come vicario episcopale di zona e come Vescovo ausiliare". Lo scrive l'Arcivescovo di Milano, Mons Mario Delpini in un messaggio per la morte di S.E. Mons. Marco Virgilio Ferrari. "Con simpatia e ammirazione ricordiamo il molto lavoro compiuto, il suo caratteristico stile modesto, cordiale, benevolo verso tutti, per la sua sensibilità verso i problemi sociali, le sfide culturali e le persone in difficoltà. Nella confidenza più semplice e nella comunicazione più profonda - prosegue il messaggio - ha dato testimonianza a me e a tutti di un intenso desiderio di vedere il volto di Dio, di percorrere la via della sequela di Gesù, di entrare nella comunione di santi, consapevole di dover passare per la porta stretta del consumarsi per amore e del soffrire con pazienza". "Lo immagino ora avvolto della gloria di Dio e della sua pace e invito tutti a pregare per lui perché continui a intercedere per questa Chiesa che ha amato e servito e continui ad essere presenza lieta e attenta per la sua grande famiglia, alla quale esprimo le mie condoglianze", conclude l'Arcivescovo. (Com)