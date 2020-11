© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 24 novembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2255m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: anticiclone sempre protagonista sulle regioni di Nord-Ovest a garanzia di una nuova giornata stabile e soleggiata su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Tra pomeriggio e sera tendenza a velature del cielo a partire dai settori settentrionali. Temperature stazionarie, freddo mattutino e clima relativamente mite nelle ore centrali della giornata. Banchi di nebbia al mattino sulla pianure piemontese. Venti deboli. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)