Trasporti: protesta o carenza di personale? È giallo sul blocco di Metro C a Roma

- Azione di protesta o carenza di personale? È giallo sull'interruzione del servizio della Metro C di Roma. Stamattina, a partire dalle 5:30 e fino alle 10:30, gli utenti che si sono recati in una qualunque stazione della linea che collega San Giovanni a Pantano hanno trovato i cancelli sbarrati e si sono riversati sulle navette bus sostitutive. Il blocco secondo i sindacati sarebbe stato determinato da una forte carenza di organico su cui è stata decisiva l'assenza di 5 o 6 dipendenti, sugli 80 totali di Metro C, che tra sabato e domenica sono finiti in quarantena precauzionale a causa del Covid. Il mistero però non ha che fare con i numeri quanto con le tempistiche nelle comunicazioni. (segue) (Rer)