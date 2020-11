Trasporti: protesta o carenza di personale? È giallo sul blocco di Metro C a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac in una nota sostiene di esser venuta a conoscenza soltanto stamattina che il personale presente nelle stazioni di Metro C non era sufficiente a garantire l'avvio del servizio. "Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza della linea - si legge nella nota dell'azienda capitolina per il trasporto pubblico locale -. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità”. I sindacati, invece, asseriscono che la comunicazione delle assenze è stata inviata ai responsabili di Atac "tempestivamente nel fine settimana - spiega Daniele Fuligni della Filt Cgil di Roma e del Lazio, interpellato da Agenzia Nova -. Il problema però - sottolinea - è che l'organico non è sufficiente". (segue) (Rer)