Trasporti: protesta o carenza di personale? È giallo sul blocco di Metro C a Roma (3)

- "Il personale di Metro C - prosegue il sindacalista della Filt Cgil di Roma e del Lazio - a differenza di quelli di altre metro effettua tre mansioni in una. Da quando è stata aumentata la portata della linea, con l'apertura della stazione di San Giovanni, non è ancora stato adeguato l'organico e quindi bastano poche assenze a mandare in blocco il servizio. Ci vuole più personale e contratti adeguati al tipo mansione". Da Uiltrasporti, attraverso il segretario del Lazio Massimo Proietti, che pure ha preso parte all'incontro, arriva la richiesta di "riconoscere degli incentivi allo straordinario per i dipendenti almeno nel periodo dell'emergenza sanitaria, in modo da creare una maggiore copertura sui turni" perché "il 5 per cento del personale in quarantena in Atac nell'ambito di Metro C incide più pesantemente che su altre linee della metropolitana". (segue) (Rer)