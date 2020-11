Trasporti: protesta o carenza di personale? È giallo sul blocco di Metro C a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Atac, dopo aver appreso del blocco in maniera del tutto inattesa, questa mattina è stata subito avviata un'indagine interna e l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese, ha additato la vicenda come "ingiustificabile" e "inaccettabile", annunciando con un post su Facebook: "Non faremo sconti a nessuno. Saranno individuate le responsabilità e le pene saranno esemplari". L'assessore ha ricordato anche che "Atac sta tenendo incontri con i sindacati e sappiamo che stamani era previsto un nuovo confronto". E il confronto c'è stato. Una riunione fiume: i sindacati da un lato, l'azienda dall'altro. L'incontro è iniziato stamattina alle 11 e si è protratto fino a sera. Programmato per fare il punto su più questioni, inevitabilmente, quanto avvenuto stamattina ha portato con prepotenza, al centro del dibattito di oggi, il futuro dei dipendenti di Metro C. (Rer)