Forza Italia: Berlusconi, siamo elemento essenziale di un centrodestra vincente

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sottolineato: "E’ importante continuare ad essere uniti, a fare squadra intorno al nostro simbolo e ai nostri valori perché abbiamo davanti a noi grandi sfide politiche, locali e nazionali, per le quali servirà il massimo impegno di tutti". Intervenendo via Zoom alla riunione dei dirigenti toscani di FI, l'ex premier ha aggiunto: "La vittoria del centrodestra alle elezioni amministrative dipende in buona parte dal risultato di Forza Italia. Nei Comuni, come a livello nazionale, Forza Italia è elemento essenziale di un centrodestra vincente. Siamo i portatori delle idee liberali, cristiane, europeiste, garantiste". (Rin)