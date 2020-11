Spagna: Covid, compagnie aeree chiedono a governo di sostituire prova Pcr con test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione spagnola delle compagnie aeree (Ala) ha chiesto al governo un "passo indietro" in merito all'obbligo a partire da oggi per tutti i passeggeri internazionali di presentare un test Pcr negativo per entrare in Spagna da 65 Paesi considerati a rischio. Questo, infatti, secondo Ala, "scoraggerà i viaggi aerei nel bel mezzo di una crisi della domanda" proponendo, in alternativa, test antigenici molto più convenienti sia in termini di velocità che di costi. "Mentre ci avviciniamo al Natale, un periodo di riunioni familiari per festeggiare in modo speciale abbiamo bisogno di soluzioni che permettano alle persone di continuare a viaggiare in modo sicuro e senza problemi", ha affermato il presidente dell'associazione, Javier Gandara. Ala ha poi ricordato che lo stesso direttore del Centro di emergenza e di allerta sanitaria, Fernando Simon, aveva riconosciuto il 12 novembre scorso che il numero di casi importati dall'estero è "molto basso", pari ad appena lo 0,3 per cento dei casi.(Spm)