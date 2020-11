Iraq: parlamento discute legge sul crimine cibernetico, preoccupazione ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell’Iraq ha terminato oggi di discutere un progetto di legge sul cyber-crimine, non ancora sottoposto a votazione. Lo riferisce il dipartimento comunicazioni dell’assemblea legislativa irachena. La legge ha sollevato le preoccupazioni di organizzazioni locali e internazionali per i diritti umani, secondo le quali tale provvedimento potrebbe trasformarsi in un’arma del governo contro gli attivisti. Nel corso del dibattito, riferisce il portale iracheno “Shafaq”, gli interventi dei deputati si sono concentrati sull’equilibrio fra il mantenimento delle libertà e la conservazione della sicurezza sociale pubblica, oltre al bisogno di una proporzionalità fra il reato e la pena indicata per esso. In particolare, alcuni deputati hanno chiesto di non utilizzare la legge in un modo che danneggi le libertà pubbliche con pene esagerate. (segue) (Res)