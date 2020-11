Iraq: parlamento discute legge sul crimine cibernetico, preoccupazione ong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli articoli della legge prevede il carcere a vita e multe fra 25 e 50 milioni di dinari iracheni (circa 21-42 mila dollari) per chiunque minacci “l’indipendenza, l’unità, la sicurezza e gli interessi della sicurezza economica, politica, militare del Paese”. La stessa pena è applicata a chiunque “disturbi la pace e sicurezza generale, e diffami la reputazione del Paese”. Rischia invece almeno un anno di carcere e multe fra i 2 e i 5 milioni di dinari (1.600-4.200 dollari) chiunque “attacchi i principi e valori della vita religiosa, etica, familiare, sociale o privata”. L’Osservatorio iracheno per la libertà di stampa ha espresso preoccupazione riguardo alla legge: in un comunicato rilasciato qualche giorno fa l’organizzazione afferma che la ratifica di tale legge in condizioni politiche e sociali instabili potrebbe minacciare la libertà d’espressione ed esporre scrittori, giornalisti e blogger a processi e detenzioni. (Res)