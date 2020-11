Forza Italia: Berlusconi, impensabile un'alleanza con sinistra o M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha osservato: "La nostra collocazione politica di centrodestra non ha alternative: non possiamo neppure prendere in considerazione l’ipotesi di allearci con la sinistra o i Cinque stelle, con cui siamo incompatibili sul piano dei valori, dei programmi, del metodo politico". Intervenendo via Zoom alla riunione dei dirigenti toscani di FI, l'ex premier ha proseguito: "Ciò che ci unisce con gli alleati è un buon programma per cambiare l’Italia e ben governare le Regioni e i Comuni". (Rin)