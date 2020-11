© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda dello sfratto dell'istituto storico italiano per il Medioevo, gli assessorati al Patrimonio e alla Crescita culturale di Roma Capitale, recependo gli indirizzi della sindaca Virginia Raggi, sono a lavoro per bloccare le procedure. L’istruttoria, a quanto si apprende, é stata avviata dal dipartimento Patrimonio dopo aver acquisito il parere e le esigenze della Sovrintendenza capitolina. (Rer)