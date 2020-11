© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha chiarito che "l’Italia ha diritto al 13,5 per cento della quantità dei vaccini che, via via, vengono messi sotto contratto dall'Unione europea". Fino ad oggi "abbiamo speso 94 milioni, ovvero la quota che l’Europa ha chiesto all’Italia per acquisire i vaccini", ha aggiunto. (Rin)