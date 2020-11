© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno nelle prossime settimane "sarà intenso e abbiamo tutti una grande responsabilità. (...) E' importante per il nostro Paese in questa fase che vi sia un confronto più ampio possibile. Significa agire nell’interesse collettivo, come le sfide della pandemia ci richiedono". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, in merito alla legge di Bilancio e al calendario di Montecitorio. (Rin)