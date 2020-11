Usa: Stoltenberg a Biden, desideroso di lavorare con te per rafforzare Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato con il presidente eletto degli Usa, Joe Biden, oggi pomeriggio. Su Twitter, Stoltenberg ha spiegato di essersi "congratulato con lui per la sua elezione come prossimo presidente degli Stati Uniti" e per l'elezione di Kamala Harris come prossimo vicepresidente. Stoltenberg si è detto desideroso "di lavorare con Biden per rafforzare ulteriormente la Nato come pietra angolare della nostra sicurezza collettiva". L'Alleanza ha aggiunto che Stoltenberg ha ringraziato il presidente eletto per essere un sostenitore di lunga data della Nato e delle relazioni transatlantiche. Inoltre, Stoltenberg e Biden hanno discusso dell'importanza della Alleanza transatlantica come pietra angolare della sicurezza collettiva. Il segretario generale ha infine detto a Biden di essere desideroso di lavorare a stretto contatto con lui per rafforzare ulteriormente il legame tra il Nord America e l'Europa e per preparare la riunione dei leader della Nato del prossimo anno. (Beb)