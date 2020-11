Forza Italia: Berlusconi, siamo opposizione responsabile, bene nazione viene prima di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha segnalato: "Oggi siamo un’opposizione che si sta comportando in modo responsabile in un momento drammatico per il Paese. Quella che abbiamo fatto non era una scelta facile". Intervenendo via Zoom alla riunione dei dirigenti toscani di FI, l'ex premier ha sottolineato: "Di fronte alle difficoltà e agli errori del governo potevamo rimanere a guardare denunciando tutto quello che non va e cercando di trarre vantaggio elettorale dallo scontento, ma per noi il bene della nazione viene prima di tutto. Il bene della nazione oggi impone di lavorare per superare un’emergenza doppia, quella sanitaria e quella economica - ha concluso Berlusconi -, che sta mettendo in ginocchio tanti italiani". (Rin)