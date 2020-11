Venezuela: euro supera la barriera di un milione di bolivares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bolivar, la moneta venezuelana, ha subito un deprezzamento del 19 per cento rispetto all’euro la scorsa settimana e prosegue anche oggi la sua tendenza al ribasso. Secondo l’indicatore Monitor Dolar venerdì 13 novembre i tasso di cambio ha chiuso a 816.183,87 bolivares per euro, mentre venerdì 20 novembre l’euro ha superato la barriera del milione di bolivares, situandosi a 1.009.928,30 bolivares per euro. Oggi il rapporto è di 1.062.236,77 bolivares per euro. Il salario minimo in Venezuela equivale a 1.600.000 bolivares al mese ( 1,12 euro). (segue) (Vec)