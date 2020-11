Libia: Unsmil, il 25 novembre prossima riunione virtuale Foro dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha confermato l’organizzazione della prossima riunione in videoconferenza del Foro di dialogo politico libico per il 25 novembre, “per consentire ai partecipanti di studiare le opzioni di selezione presentate nella riunione odierna”. In una nota, la missione ha sottolineato che oggi Stephanie Williams, rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite e capo di Unsmil, ha convocato la prima riunione virtuale del secondo turno del Forum sul dialogo politico libico per discutere i criteri di selezione delle autorità esecutive unificate per il periodo preparatorio che precede le elezioni. Nel suo discorso, Williams ha accolto con favore i progressi compiuti nel primo round di persona in Tunisia, in particolare l'accordo consensuale su una tabella di marcia per il periodo di transizione e sulla fissazione di una data per le elezioni nazionali che si terranno il 24 dicembre 2021. "Avete fatto passi avanti significativi e aumentato le speranze e le aspettative del popolo libico per lo svolgimento delle elezioni nazionali. C'è ancora molto lavoro da fare per alleviare le sofferenze dei libici", ha dichiarato Williams, rivolgendosi ai partecipanti. (segue) (Res)